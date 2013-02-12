Создание 5-страничного сайта

Сайты «под ключ»Завершен17 заявок293 просмотра
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Дизайн полностью готов.

См. приложенные изображения.

CMS не принципиальна.

Но у меня есть опыт работы только с joomla. Т.е. joomla предпочтительнее.

Однако, если есть доводы, что лучше подойдет другая платформа, готов рассмотреть.

Сайт будет оформлен в стиле www.inglotcosmetics.com

но будет значительно проще, скорее как www.inglotireland.com

Особенности:

1. Нужен фейсбук модуль, который будет всегда отображаться в шапке.

2. На главной странице изображения (10-12 шт) должны меняться или

сдвигом справа налево, или со вспышкой, как на www.inglotcosmetics.com

3. В отличие от www.inglotcosmetics.com список городов внизу будет

статичен и одинаков на всех страницах, просто футер

4. На странице контакты должны быть встроены гугл карты

5. Кнопка последнего раздела - просто внешняя ссылка на другой сайт

6. Логотип также является ссылкой на главную страницу

7. Язык Чешский. Все тексты готовы

Почти все изображения в формате tiff. Готов предоставить их в любом формате.

Шрифт везде Verdana. В фейсбук модуле - Arial.

Дизайн готовился в coral. Могу подготовить в другом формате.

11 лет назад
ivanovkld
Кирилл 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
o_as
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$100
4 дня
Все было сделано быстро и профессионально. Помог разобраться со всеми сложными моментами, которые выявились в процессе создания сайта. Рекомендую!
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи. Во время работы никаких проблем не возникло. Быстрая оплата. Приятно было работать.
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