Создание 5-страничного сайта

Дизайн полностью готов.

См. приложенные изображения.

CMS не принципиальна.

Но у меня есть опыт работы только с joomla. Т.е. joomla предпочтительнее.

Однако, если есть доводы, что лучше подойдет другая платформа, готов рассмотреть.

Сайт будет оформлен в стиле www.inglotcosmetics.com

но будет значительно проще, скорее как www.inglotireland.com

Особенности:

1. Нужен фейсбук модуль, который будет всегда отображаться в шапке.

2. На главной странице изображения (10-12 шт) должны меняться или

сдвигом справа налево, или со вспышкой, как на www.inglotcosmetics.com

3. В отличие от www.inglotcosmetics.com список городов внизу будет

статичен и одинаков на всех страницах, просто футер

4. На странице контакты должны быть встроены гугл карты

5. Кнопка последнего раздела - просто внешняя ссылка на другой сайт

6. Логотип также является ссылкой на главную страницу

7. Язык Чешский. Все тексты готовы

Почти все изображения в формате tiff. Готов предоставить их в любом формате.

Шрифт везде Verdana. В фейсбук модуле - Arial.

Дизайн готовился в coral. Могу подготовить в другом формате.