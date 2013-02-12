Создание 5-страничного сайта

Требуется создать мобильную либо адаптивную версию сайта. Интересуют как отдельные фрилансеры, так и команды.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн полностью готов.
См. приложенные изображения.
CMS не принципиальна.
Но у меня есть опыт работы только с joomla. Т.е. joomla предпочтительнее.
Однако, если есть доводы, что лучше подойдет другая платформа, готов рассмотреть.
Сайт будет оформлен в стиле www.inglotcosmetics.com
но будет значительно проще, скорее как www.inglotireland.com
Особенности:
1. Нужен фейсбук модуль, который будет всегда отображаться в шапке.
2. На главной странице изображения (10-12 шт) должны меняться или
сдвигом справа налево, или со вспышкой, как на www.inglotcosmetics.com
3. В отличие от www.inglotcosmetics.com список городов внизу будет
статичен и одинаков на всех страницах, просто футер
4. На странице контакты должны быть встроены гугл карты
5. Кнопка последнего раздела - просто внешняя ссылка на другой сайт
6. Логотип также является ссылкой на главную страницу
7. Язык Чешский. Все тексты готовы
Почти все изображения в формате tiff. Готов предоставить их в любом формате.
Шрифт везде Verdana. В фейсбук модуле - Arial.
Дизайн готовился в coral. Могу подготовить в другом формате.
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