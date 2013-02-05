Сайт компании из 25 страниц

$250
Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок185 просмотров
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ЦМС не важна, но предпочтение платным (не дороже $70). Из бесплатных - мodx, wordpress

Ширина сайта фиксированная, 1024 точки.

Цветовых предпочтений нет. В целом по дизайну тоже. Попрошу не более 3-х вариантов, если всё будет подходить под остальное т.з.

Каждая из страниц – обычное хтмл-поле, за исключением страницы Заказ/просчёт, где размещается форма обратной связи и страницы с размещённым промо видеороликом.

Ну и обязателен модуль Задайте вопрос, для связи с оператором.

Никаких магазинов или других наворотов и модулей не нужно.

Сервер на котором будет размещён сайт не поддерживает версию php выше 5.2,- всё надо делать для этой ветки

Сначала делаем на тестовом сервере, затем переносим на мой.

Самое главное - срок! Прошу предлагать свои кандидатуры только тех, кто реально сможет сдать проект до 09.02.2013 (включительно).

Более подробное т.з. (описание меню) есть.

11 лет назад
infektor
Сергей 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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