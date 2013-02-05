Создание и наполнение портала

Нужно создать и наполнить портал, на юридическую тематику.

Портал должен быть большим, минимум на несколько тысяч страниц, скорее на десятки тысяч.

На данный момент есть домен, с наброском дизайна и установленным движком DLE.

Рассматриваются предложения только от исполнителей, имеющих опыт работы с аналогичными проектами.

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Ещё раз подчеркну: нужно создать и наполнить, а не просто спрограммировать по четкому ТЗ.

Тут задача: придумать, продумать, уметь тысячи страниц контента накопипастить (портал же юридический - т.е. одного только копипаста из законов нужно несколько тысяч страниц сделать аккуратно). Программинг в данном случае - вторичен.