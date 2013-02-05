Сайт для сбора средств из 7 страниц

Нужен сайт, с помощью которого будет организовано заимствование у частных лиц и организаций для развития предпринимательского проекта по производству натурального компонента для пищевой промышленности, которое заменит ряд вредных искусственных добавок, применяемых сегодня.

Предполагается, что сайт будет состоять из 7 страниц с несложным функционалом и простой графикой. Из необходимых функций нужны: база пользователей и сервис перечисления денег (Яндекс-деньги, Kiwi, Skrill (Moneybookers), Webmoney и т.п.).

ТЗ и "бриф" прилагаются.

Просим помочь с разработкой сайта, предоставив отсрочку оплаты. В этом случае Ваша работа будет оплачена по увеличенной цене (например, в двойном размере относительно обычных Ваших расценок за подобную работу) из первых же полученных средств. Необходимые средства мы получим - уже проведён опрос: люди выразили готовность помочь проекту деньгами. Если подобное условие для вас затруднительно, прошу указать, на каких условиях вы готовы помочь нам с созданием сайта.