Сайт для сбора средств из 7 страниц

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки198 просмотров
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Нужен сайт, с помощью которого будет организовано заимствование у частных лиц и организаций для развития предпринимательского проекта по производству натурального компонента для пищевой промышленности, которое заменит ряд вредных искусственных добавок, применяемых сегодня.

Предполагается, что сайт будет состоять из 7 страниц с несложным функционалом и простой графикой. Из необходимых функций нужны: база пользователей и сервис перечисления денег (Яндекс-деньги, Kiwi, Skrill (Moneybookers), Webmoney и т.п.).

ТЗ и "бриф" прилагаются.

Просим помочь с разработкой сайта, предоставив отсрочку оплаты. В этом случае Ваша работа будет оплачена по увеличенной цене (например, в двойном размере относительно обычных Ваших расценок за подобную работу) из первых же полученных средств. Необходимые средства мы получим - уже проведён опрос: люди выразили готовность помочь проекту деньгами. Если подобное условие для вас затруднительно, прошу указать, на каких условиях вы готовы помочь нам с созданием сайта.

11 лет назад
dikedan138
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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