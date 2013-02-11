Переделать инструкцию формата пдф

Редактирование и КорректураЗавершен5 заявок214 просмотров
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Требуется переделка инструкции- основная задача из всех представленных языков выделить только русский тоесть переделать инструкцию чтобы она была только на русском языке при этом пронумерованные рисунки должны соответсвовать тексту.Отредактировать так чтобы можно было расспечать как книжку и в цветном варианте.Сделать надо срочно

11 лет назад
belov-bs
Сергей 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
elennotme1
Елена 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
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1 день
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