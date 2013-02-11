Переделать инструкцию формата пдф

Требуется переделка инструкции- основная задача из всех представленных языков выделить только русский тоесть переделать инструкцию чтобы она была только на русском языке при этом пронумерованные рисунки должны соответсвовать тексту.Отредактировать так чтобы можно было расспечать как книжку и в цветном варианте.Сделать надо срочно