Обработка информации

Есть веб-форма с полями "Название", "Имя", "Описание", "Телефон", "Адрес" и еще парочка.

Так же на этой странице есть текстбокс с текстом, где все эти данные есть, но свободной форме.

Нужно раскидать данные по текстбоксам, отформатировать и сохранить страницу.

Данных много, несколько тысяч записей. Все редактируется через веб-интерфейс.

Выставляйте пожалуйста цену работы за 100 шт.