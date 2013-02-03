Задание для технического редактора русского языка

$100
Редактирование и КорректураЗакрыт28 заявок363 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется технический редактор, Необходимо собрать текст из отрезков на русском языке, связный по смыслу, единый логически и стилистически, соответствующий содержанию, указанному в задании. Материал переводился с английского на русский. Текст должен получиться объемом 30 страниц. Сроки по согласованию.

11 лет назад
Valll
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад