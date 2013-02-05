Срочно. Две страницы рукописного текста напечатать

Редактирование и КорректураЗавершен9 заявок227 просмотров
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Очень срочно, со скана перепечатать 2 страницы рукописного текста, расположить в таблице (MS Word)

Текста реально мало, качество скана хорошее.

11 лет назад
serpinc
Андрей 
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
olchiikjc
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$3
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четко поставленная задача выполнения работы. Своевременная выплата. Приятно было работать. Спасибо!
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