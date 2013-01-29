Редактирование текста

Редактирование и КорректураЗакрыт9 заявок161 просмотр
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Необходимо произвести литературное редактирование текста около 9000 знаков без пробелов и его корректуру.

11 лет назад
Valery-S
57 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад