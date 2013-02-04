Срочно! Перенос диаграммы с 4х листков в MS Visio

Коллеги, добрый день!

Есть бизнес-процесс, шаги которого нарисованы ручкой в тетради.

Я начал это переносить в MS Visio, сделал примерно четверть, нужно продолжить по образу и подобию.

Скриншоты и visio-файл прикрепляю.

Бизнес процесс длинный, поэтому разбивать на разные листы А4 (сейчас это листы КП_слож1, ..., КП_слож3). Продолжать с таким же названием.

Внимание:

- между листами должно быть указание: внизу листа - что продолжение см. лист "ххх", вверху листа - предыдущий лист см. "ууу".

- важно сейчас сделать правильно все блоки, стрелки.

- текст в блоках - если не возможно разобрать, то пишите просто "НВР"

- все листы должны быть А4

- располагать блоки так, чтобы было наглядно смотреть бизнес-процесс.

Работа несложная, но нужно сделать до 6:00 понедельника 4 февраял по МСК.

Скачать визио можно на торрентино.ру.

Указывайте, пожалуйста, сразу цену и срок.