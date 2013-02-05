Напечатать ресторанное меню с фотографий в ворд

Есть таблица в экселе. Есть изображения с буквенными значениями в количестве 1-3. Надо переписать эти значения в столбцы в таблице. Вот изображения и как должно быть http://ybex.com/d/66goanf1dz5l3yxissvpftpw0y9bp7pt4k1u9j3j.html http://ybex.com/d/9wyt61gphx8j870uu7s7gyxmzhkf4ttdzk5zm3q9.html Количество изображений 1700 Указывайте стоимость за 100 штук. Скорее всего разделю на нескольких ...