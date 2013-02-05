Напечатать ресторанное меню с фотографий в ворд

Редактирование и КорректураЗавершен13 заявок220 просмотров
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Есть отфотографированное ресторанное меню.

23 фотографии.

Нужно перепечатать все фото в ворд.

Работа не требует никаких навыков. Бери и печатай )

Все должно быть точно также как и на фотографиях. С шрифтами не заморачиваться. Просто напечатать.

11 лет назад
bigdad
Михаил 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
alla2300
30 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
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Прекрасный заказчик, лёгок в общении, оплата быстрая) Надеюсь, будут ещё совместные проекты)