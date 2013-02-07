Расшифровка аудиозаписи

Редактирование и КорректураЗавершен22 заявки354 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть запись разговора 4,5 часа. Записан процесс обучения администратора.

Нужно аудиозапись превратить в текст.

Все разговоры дословно не нужны. Нужны только основные моменты обсуждения, относящиеся к работе, на которых в разговоре сделаны акценты.

Прошу указывать цену за минуту и сроки.

Спасибо.

11 лет назад
drpierro
Павел 
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Alex-Space
Алексей 
31 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$30
1 день
Выбрал Алексея потому что он предложил самую низкую цену за выполнение проекта. Поскольку требования к результату у меня были совсем мягкие, посчитал, что в моем случае это будет оптимальный вариант. В целом, результатом доволен, хотя он и получился лишь с третьего раза и потребовал от меня дополнительного времени на проверку соответствия записи, тексту, предложенному Алексеем. Также обращаю внимание на большое количество ошибок и опечаток в тексте, которые также пришлось исправить мне самому.
Очень доволен предоставленной работой!