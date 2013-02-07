Расшифровка аудиозаписи

Выбрал Алексея потому что он предложил самую низкую цену за выполнение проекта. Поскольку требования к результату у меня были совсем мягкие, посчитал, что в моем случае это будет оптимальный вариант. В целом, результатом доволен, хотя он и получился лишь с третьего раза и потребовал от меня дополнительного времени на проверку соответствия записи, тексту, предложенному Алексеем. Также обращаю внимание на большое количество ошибок и опечаток в тексте, которые также пришлось исправить мне самому.