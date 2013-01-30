Пересортировка материалов рем-строй тематики

Нужно разнести материалы в количестве 25000 штук по категориям ремонтно-строительного справочника.

То есть выбрать каждому материалу раздел в структуре. Есть удобный инструмент живого поиска по категориям для материала.

Материал надо бегло читать, чтобы выбирать по делу, а не просто щелкнуть любой.

У 80% материалов подобраны смежные категории, то есть вам нужно будет выбрать не из 700 категорий, а из 3-10.

Обязателен опыт работы автором или контент-менеджером по тематике.

Помимо этой работы, много контентных задач на будущее, если сработаемся.

От вас жду ответственного подхода, оперативной реализации задачи, желания сделать ресурс полезным с пониманием того, что результатом вашей работы будут пользоваться тысячи людей ежедневно.

Пожалуйста, обязательно указывайте в комментариях сроки и стоимость, чтобы я мог выбрать вас исполнителем.