Необходимо переработать рубрикатор

Нужно сделать следущее в базе данных (Access 2010) с нужно провести проверку информации которая в нее введена (Время работы, телефон, адрес, вебадрес различных фирм Германии) количество записей 18 000. При необходимости нужно данные ...
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Есть рубрикатор каталога компаний
Необходимо его реорганизовать - убрать лишнее, изменить названия категорий/подкатегорий/подподкатегорий
Всего категорий в рубрикаторе 1253
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