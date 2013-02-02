Необходимо переработать рубрикатор

$30
Редактирование и КорректураЗакрыт9 заявок240 просмотров
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Есть рубрикатор каталога компаний

Необходимо его реорганизовать - убрать лишнее, изменить названия категорий/подкатегорий/подподкатегорий

Всего категорий в рубрикаторе 1253

11 лет назад
visualideas
Бубнов 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад