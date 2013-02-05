Срочно требуется модератор на сайт

Редактирование и КорректураЗакрыт30 заявок715 просмотров
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На постоянное сотрудничество срочно требуется целеустремленный и усидчивый модератор, готовый работать с большим количеством информации.

График работы сутки через двое.

Оплата еженедельно.

Пол и возраст значения не имеют.

Предпочтильны некоторые знания английского языка

Заинтересовавшихся просим указывать Skype и е-майл для связи и обсуждения всех деталей сотрудничества.

11 лет назад
chipliny
Алекс 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад