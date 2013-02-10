Здравствуйте! Хостинг-компании требуется специалист по заполнению прайс-листов на постоянной основе.

Суть работы заключается в том, чтобы обновлять прайс-листы в админке нашего сайта. Мы сотрудничаем со многими сайтами.

Работу распределить можно индивидуально. Например, проверять один веб-сайт раз в день, или два-три веб-сайта раз в день. (5 или 6 дней в неделю). Автоматизация процесса есть, также работаем над расширением автоматизации.

По уровню ЗП: от $300-$400.

Кол-во часов в день: 1-2. Желательно в дневное время.(особенно первое время).

Работа удаленная. Выплаты стабильные, на Webmoney. Нашей компании почти 6 лет.

Требования: серьезный подход к работе, ответственнось, английский язык, в/о.

Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.