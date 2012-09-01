macknar

Алексей macknar

 
40 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Системный/сетевой администратор в ТП (тех.под.)

    $1200

    Хостинг-провайдер открывает вакансию на удаленного системного/сетевого администратора в службу технической поддержки для долгосрочного сотрудничества. Основные требования: - Высшее образование (техническое). - Знания: Linux, FreeBSD, Windows. Виртуализация XEN. nginx, apache, mysql, cacti, ...

    MySQLLinuxNginxApacheFreeBSDISPmanagerPostfixcPanel
    Системное администрирование17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ведущий системный администратор

    $1800

    Добрый день! Нашей компании требуются квалифицированные системные администраторы (2 человека) для работы в технической поддержки хостинг-компании. Основные требования к кандидату: - Высшее образование (техническое). - Гражданство РФ. - Знания русского и английского языков. - Профессиональные знания ОС Linux(Debian, Centos, Ubuntu, Fedora ...

    LinuxNginxCentOSApacheUbuntuDebianFreeBSDISPmanagerPostfixcPanel
    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Фин. специалист/бухгалтер

    $1300

    Здравствуйте! Нашей компании требуется грамотный фин. специалист/бухгалтер по заполнению прайс-листов, для обработки фин. Платежей и оформлении заказов. Основные требования к кандидату: - Высшее образование. - Финансовая и бухгалтерская подготовка. - Знания в области ИТ. - Гражданство РФ. - Знания ...

    Финансовые услуги2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Веб-программист на Zend/PHP + Java

    $2500

    Добрый день! Профессиональный Хостинг-Провайдер открывает вакансию на дистанционную работу веб-программиста. Основные требования к кандидату: Гражданство: РФ. Профессиональные знания: Zend, PHP, GIT, Java, Mysql. Опыт работы: не менее трех лет. Возраст от 24 — лет. Пол: мужской. Должностные обязанности: расширение и добавление ...

    PHPMySQLJava
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ведущий системный/сетевой администратор

    Добрый день! Профессиональный Хостинг-Провайдер открывает вакансию на дистанционную работу ведущего системного/сетевого администратора в службу технической поддержки. Основные требования к кандидату: - Высшее образование (техническое). - Гражданство РФ. - Знания русского и английского языков. - Профессиональные знания ОС Linux(Debian, Centos, Ubuntu, Fedora ...

    PHPLinuxNginxCentOSApacheUbuntuDebianFreeBSDJavaISPmanagerBashPostfixcPanel
    Служба поддержки2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ведущий системный/сетевой администратор

    Добрый день! Профессиональный Хостинг-Провайдер открывает вакансию на дистанционную работу ведущего системного/сетевого администратора в службу технической поддержки. Основные требования к кандидату: - Высшее образование (техническое) - Гражданство РФ - Русский и Английский языки - Профессиональные знания ОС семейств Linux/FreeBSD/Windows - Грамотность и образованность. Профессиональные ...

    PHPLinuxNginxApacheFreeBSDJavaISPmanagerBashPostfix
    Системное администрирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист по заполнению прайс-листов

    Здравствуйте! Хостинг-компании требуется специалист по заполнению прайс-листов на постоянной основе. Суть работы заключается в том, чтобы обновлять прайс-листы в админке нашего сайта. Мы сотрудничаем со многими сайтами. Работу распределить можно индивидуально. Например, проверять один веб-сайт раз ...

    Редактирование и Корректура35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Системный администратор, оператор службы поддержки

    $1200

    Здравствуйте! Хостинг-провайдеру(работаем более 7 лет) требуются сис. админы (support/help desk) для постоянного и долгосрочного сотрудничества. Основные обязанности: 1. Мониторинг системы тикетов. 2. Мониторинг корреспонденции эл. почты (abuse письма и др.). 3. Сис. администрирование ОС Linux/FreeBSD/Windows. 4. Управление ВПС (на базе XEN, ...

    LinuxFreeBSD
    Системное администрирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Системный/сетевой администратор

    Здравствуйте! Требуется на удаленную работу системный/сетевой администратор на долгосрочной основе в службу технической поддержки хостинговой компании. Основные требования: Глубокие знания Linux, FreeBSD, Windows. ПО под эти ОС(postfix, apache, nginx и т.д.), сетей, сетевых протоколов. Английский язык. Опыт работы от ...

    LinuxNginxApacheFreeBSDPostfix
    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка программы по сбору прайс-листов

    Здравствуйте! Необходимо разработать программу по сбору прайс-листов с различных сайтов(парсинг), и уведомлять на е-мэйл об их изменении. Ключевые моменты: 1. В программе должны быть настройки на включение/отключение/редактирование сайтов с которых берутся прайс-листы. 2. Уведомления приходят в случае любых изменений ...

    LinuxFreeBSD
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сис. админ/Служба поддержки/Хостинг

    Здравствуйте! Хостинг-провайдеру требуются сис. админы (support/help desk) для постоянного и долгосрочного сотрудничества. Основные обязанности: 1. Мониторинг системы тикетов. 2. Мониторинг корреспонденции эл. почты (abuse письма и др.). 3. Сис. администрирование ОС Linux/FreeBSD/Windows. 4. Управление ВПС (на базе XEN, редко OpenVZ/VirtualBox): ...

    LinuxFreeBSD
    Системное администрирование14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт-проект хостинг-провайдера

    Здравствуйте! Требуется веб-программист на долгосрочные взаимоотношения для доработки проекта-сайта хостинг-провайдера. Обязательные знания: mysql+php, zend, java. Сайт написан без использования CMS. Проект интересный, не обычный, свои идеи. Что нужно будет реализовать: - Полное управление контентом на сайте - Панель для управления Виртуальных ...

    PHPMySQLJava
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка переводчика

    Необходимо реализовать программу под Windows следующего действия. База данных английских слов (словарь). Текст-прайс-лист на русском заполняется в программу и на выходе получается переведенный результат, используя словарь.

    Прикладное ПО13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сотрудник саппорта в хостинговую компанию

    $1000

    Здравствуйте! Приглашаются на работу сис. админы на должность саппорта в хостинговую компанию. Мы занимаемся предоставлением в аренду выделенных и виртуальных серверов в различных странах мира. ВПСы производим свои на базе Xen, OpenVZ и др. График №1: ПН-ЧТ: ...

    MySQLLinuxApacheFreeBSDPostfix
    Системное администрирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка сайта хостинг-компании

    $5000

    Хостинг, выделенные и виртуальные сервера в разных странах. Конфигуратор прайсов. Различные уровни биллинг-периода. Возможность оплаты на 3, 6, 12 месяцев. Генерация счетов. Пополнение баланса. Система тикетов. Лив-чат. Оповещения о необходимости оплатить счет. Возможность создавать счета ...

    Drupal
    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать шапку компании с экскиза
Сотрудничество понравилось, задача понятная, сопроводительный материал и пояснения - четкие, оплата моментально! Рекомендую
Отличное выполнение работы.
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