Здравствуйте! Требуется нарисовать шапку компании. Оригинал доступен в jpg.
- $50Обработка фотографий1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $1200
Хостинг-провайдер открывает вакансию на удаленного системного/сетевого администратора в службу технической поддержки для долгосрочного сотрудничества. Основные требования: - Высшее образование (техническое). - Знания: Linux, FreeBSD, Windows. Виртуализация XEN. nginx, apache, mysql, cacti, ...Системное администрирование17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1800
Добрый день! Нашей компании требуются квалифицированные системные администраторы (2 человека) для работы в технической поддержки хостинг-компании. Основные требования к кандидату: - Высшее образование (техническое). - Гражданство РФ. - Знания русского и английского языков. - Профессиональные знания ОС Linux(Debian, Centos, Ubuntu, Fedora ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1300
Здравствуйте! Нашей компании требуется грамотный фин. специалист/бухгалтер по заполнению прайс-листов, для обработки фин. Платежей и оформлении заказов. Основные требования к кандидату: - Высшее образование. - Финансовая и бухгалтерская подготовка. - Знания в области ИТ. - Гражданство РФ. - Знания ...Финансовые услуги2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $2500
Добрый день! Профессиональный Хостинг-Провайдер открывает вакансию на дистанционную работу веб-программиста. Основные требования к кандидату: Гражданство: РФ. Профессиональные знания: Zend, PHP, GIT, Java, Mysql. Опыт работы: не менее трех лет. Возраст от 24 — лет. Пол: мужской. Должностные обязанности: расширение и добавление ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Профессиональный Хостинг-Провайдер открывает вакансию на дистанционную работу ведущего системного/сетевого администратора в службу технической поддержки. Основные требования к кандидату: - Высшее образование (техническое). - Гражданство РФ. - Знания русского и английского языков. - Профессиональные знания ОС Linux(Debian, Centos, Ubuntu, Fedora ...Служба поддержки2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Профессиональный Хостинг-Провайдер открывает вакансию на дистанционную работу ведущего системного/сетевого администратора в службу технической поддержки. Основные требования к кандидату: - Высшее образование (техническое) - Гражданство РФ - Русский и Английский языки - Профессиональные знания ОС семейств Linux/FreeBSD/Windows - Грамотность и образованность. Профессиональные ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Хостинг-компании требуется специалист по заполнению прайс-листов на постоянной основе. Суть работы заключается в том, чтобы обновлять прайс-листы в админке нашего сайта. Мы сотрудничаем со многими сайтами. Работу распределить можно индивидуально. Например, проверять один веб-сайт раз ...Редактирование и Корректура35 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1200
Здравствуйте! Хостинг-провайдеру(работаем более 7 лет) требуются сис. админы (support/help desk) для постоянного и долгосрочного сотрудничества. Основные обязанности: 1. Мониторинг системы тикетов. 2. Мониторинг корреспонденции эл. почты (abuse письма и др.). 3. Сис. администрирование ОС Linux/FreeBSD/Windows. 4. Управление ВПС (на базе XEN, ...Системное администрирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Требуется на удаленную работу системный/сетевой администратор на долгосрочной основе в службу технической поддержки хостинговой компании. Основные требования: Глубокие знания Linux, FreeBSD, Windows. ПО под эти ОС(postfix, apache, nginx и т.д.), сетей, сетевых протоколов. Английский язык. Опыт работы от ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Требуется оптимизация и продвижение сайта. Тематика: Хостинг-провайдер. Ждем ваших предложений.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Необходимо разработать программу по сбору прайс-листов с различных сайтов(парсинг), и уведомлять на е-мэйл об их изменении. Ключевые моменты: 1. В программе должны быть настройки на включение/отключение/редактирование сайтов с которых берутся прайс-листы. 2. Уведомления приходят в случае любых изменений ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Хостинг-провайдеру требуются сис. админы (support/help desk) для постоянного и долгосрочного сотрудничества. Основные обязанности: 1. Мониторинг системы тикетов. 2. Мониторинг корреспонденции эл. почты (abuse письма и др.). 3. Сис. администрирование ОС Linux/FreeBSD/Windows. 4. Управление ВПС (на базе XEN, редко OpenVZ/VirtualBox): ...Системное администрирование14 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Требуется веб-программист на долгосрочные взаимоотношения для доработки проекта-сайта хостинг-провайдера. Обязательные знания: mysql+php, zend, java. Сайт написан без использования CMS. Проект интересный, не обычный, свои идеи. Что нужно будет реализовать: - Полное управление контентом на сайте - Панель для управления Виртуальных ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Создать сайт для компании ООО "Сфера". Текстовые статические странички(около 4-5) + какой-то дизайн как для хостинговой компании.Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо реализовать программу под Windows следующего действия. База данных английских слов (словарь). Текст-прайс-лист на русском заполняется в программу и на выходе получается переведенный результат, используя словарь.Прикладное ПО13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Приглашаются на работу сис. админы на должность саппорта в хостинговую компанию. Мы занимаемся предоставлением в аренду выделенных и виртуальных серверов в различных странах мира. ВПСы производим свои на базе Xen, OpenVZ и др. График №1: ПН-ЧТ: ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5000
Хостинг, выделенные и виртуальные сервера в разных странах. Конфигуратор прайсов. Различные уровни биллинг-периода. Возможность оплаты на 3, 6, 12 месяцев. Генерация счетов. Пополнение баланса. Система тикетов. Лив-чат. Оповещения о необходимости оплатить счет. Возможность создавать счета ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт13 лет назад