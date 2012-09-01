Здравствуйте! Хостинг-компании требуется специалист по заполнению прайс-листов на постоянной основе. Суть работы заключается в том, чтобы обновлять прайс-листы в админке нашего сайта. Мы сотрудничаем со многими сайтами. Работу распределить можно индивидуально. Например, проверять один веб-сайт раз ...