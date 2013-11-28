Здравствуйте!

Нашей компании требуется грамотный фин. специалист/бухгалтер по заполнению прайс-листов, для обработки фин. Платежей и оформлении заказов.

Основные требования к кандидату:

- Высшее образование.

- Финансовая и бухгалтерская подготовка.

- Знания в области ИТ.

- Гражданство РФ.

- Знания английского языка крайне желательно.

- Грамотность, образованность.

Возраст от 24- лет. Пол: мужской.

Основные обязанности:

- Ежедневное слежение за изменениями прайс-листов.

- Обновление прайс-листов на нашем сайте.

- Оплата счетов.

- Оформление новых заказов. Отмена заказов.

- Редактирование заказов. Помощь клиентам с выбором параметров для заказа.

И другое.

Более подробный регламент и обязанности будут предоставлены во время собеседования.

На первое время график:

С Понедельник по пятницу с 9:00 до 18:00.

Время московское.

В дальнейшем график возможно будет изменен с чередованием вечерних и дневных смен. (обсуждается)

График на первое время может быть обсужден индивидуально.

Кратко о нашей компании:

Нашем проекту почти 7 лет. Ориентированы как на аудиторию СНГ, так и зарубеж.

Зарплата и условия работы:

По совместительству возможно, но решается индивидуально.

Сотрудничество долгосрочное!

Оформление по ТК РФ. Выплачивается ЗП до 10го числа (для испытательного срока), и до 5го числа – после испытательного срока.

Испытательный срок – 2-3 месяца.

Уровень ЗП рассчитывается индивидуально. (до $2000)

Просьба присылать резюме квалифицированных специалистов.

Варианты перевода ЗП: На зарплатную карточку и Webmoney, Яндекс.Деньги и MasterCard/VISA (при наличии возможности)