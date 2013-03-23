Бизнес план

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Здравствуйте.

Для интернет проекта (скорее это новостная блогосфера) меня попросили создать бизнес-план.

Даже не бизнес план, а основную идею проекта, на 2 странички.

Сделать по западным стандартам. То есть миссия компания, краткий обзор рынка,

возможно ближайшие конкуренты, осуществить поиск нескольких наиболее близких

по концепту проектов.

Я думаю. что человек, который имеет опыт в написании бизнес-планов по западным

стандартам, поймет, о чем идет речь.

Со своей стороны предоставлю необходимую инфу.

Объемы финансирования затрагивать не надо. Вообще.

Вопрос о прибылях тоже рассматривать не надо.

Только что это, для чего,

почему именно так, а не иначе, кто делает тоже самое или почти. И самое главное надо донести изюминку идеи.

срок до выходных включительно.

думаю, если я мог бы письменно ответить на эти вопросы. написал бы сам, :-)

скорее всего, исполнителю придется выслушивать меня по телефону, задавая вопросы.

Спасибо.

Оплата желательно paypal

10 лет назад
suren
55 летСША
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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