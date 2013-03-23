На постоянной основе требуется специалист который должен считать сметы стоимости лестниц, расчет производиться в программе эксель, но если вдруг вы можете предложит более интересное решение мы с удовольствием рассмотрим, работа сдельная в день может быть ...
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Здравствуйте.
Для интернет проекта (скорее это новостная блогосфера) меня попросили создать бизнес-план.
Даже не бизнес план, а основную идею проекта, на 2 странички.
Сделать по западным стандартам. То есть миссия компания, краткий обзор рынка,
возможно ближайшие конкуренты, осуществить поиск нескольких наиболее близких
по концепту проектов.
Я думаю. что человек, который имеет опыт в написании бизнес-планов по западным
стандартам, поймет, о чем идет речь.
Со своей стороны предоставлю необходимую инфу.
Объемы финансирования затрагивать не надо. Вообще.
Вопрос о прибылях тоже рассматривать не надо.
Только что это, для чего,
почему именно так, а не иначе, кто делает тоже самое или почти. И самое главное надо донести изюминку идеи.
срок до выходных включительно.
думаю, если я мог бы письменно ответить на эти вопросы. написал бы сам, :-)
скорее всего, исполнителю придется выслушивать меня по телефону, задавая вопросы.
Спасибо.
Оплата желательно paypal
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