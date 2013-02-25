Требуется написать стандартный короткий бизнес-план (5-7 стр.) и на его основе составить плановую калькуляцию (сроки окупаемости и проч). Вводная информация (описание, цифры, прайсы, предварительные расчеты) есть.
Управление личными финасами
Программа по учету личных финансов аналог программы www.sanuel.com
Требования:
- устанавливается на комп.
- заведение счетов, категорий расходов и доходов
- учет ПИФов, вкладов, и пр. фин иструментов
- обновление фин.показателей через инет
- формирование отчетности
- печать отчетности
Алгоритм работы фин.инструментов опишу, отчетные формы предоставлю, пример-основа есть,
нужна реализация
Оплата поэтапно.
1. Прототип: БД, пара форм, пара отчетов (с демонстрацией работы с иерарх.аналитики).
2. Предрелиз — базовая функциональность.
3. Релиз (устранение замечаний).
4. Последующие доработки - отдельная оплата
Заявки фрилансеров
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