В бизнес-плане есть 1. Идея проекта 2. Цели проекта 3. Краткий анализ конкурентов Необходимо доработать: 1. Маркетинговую стратегию, составить план маркетинга 2. Финансовый план 3. Оценка рисков проекта и возможности их минимизации возможно добавление доп. пунктов при необходимости сфера деятельности тут http://стеныифасады.рф
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать бизнес план создания нового магазина
Направления деятельности магазина :
• Электротехническая продукция (НВА Электрика, крепеж, светотехника, установочная арматура и детали)
• Радиодетали, конструкторы.
• Метизы, крепеж
• Кабельно-проводниковая продукция
• Хозяйственно-бытовая продукция
• Химия, Лако-красочные материалы
• Услуги: услуги электромонтажа, ремонт электрооборудования
Необходимо разработать:
1. Маркетинговую стратегию
2. Финансовый план
3. Произвести оценку рисков проекта и возможность их минимизации
Возможно использование ранее внедренных успешных проектов, с обязательной поддержкой проекта на период становления магазина на протяжении 3-6 месяцев.
Оплата услуг по поддержке проекта оговаривается дополнительно, исходя из объема работ.
Оплата работы будет произведена по схеме"Безопасная сделка".
Просьба к исполнителям – укажите стоимость и сроки разработки и написания бизнес-плана.
Дополнительная информация по запросу.
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