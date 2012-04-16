Бизнес-план

Финансовые услугиЗакрыт3 заявки382 просмотра
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Требуется написать бизнес план создания нового магазина

Направления деятельности магазина :

• Электротехническая продукция (НВА Электрика, крепеж, светотехника, установочная арматура и детали)

• Радиодетали, конструкторы.

• Метизы, крепеж

• Кабельно-проводниковая продукция

• Хозяйственно-бытовая продукция

• Химия, Лако-красочные материалы

• Услуги: услуги электромонтажа, ремонт электрооборудования

Необходимо разработать:

1. Маркетинговую стратегию

2. Финансовый план

3. Произвести оценку рисков проекта и возможность их минимизации

Возможно использование ранее внедренных успешных проектов, с обязательной поддержкой проекта на период становления магазина на протяжении 3-6 месяцев.

Оплата услуг по поддержке проекта оговаривается дополнительно, исходя из объема работ.

Оплата работы будет произведена по схеме"Безопасная сделка".

Просьба к исполнителям – укажите стоимость и сроки разработки и написания бизнес-плана.

Дополнительная информация по запросу.

11 лет назад
rvach
48 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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