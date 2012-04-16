Доработать бизнес-план

Финансовые услугиЗакрыт3 заявки248 просмотров
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В бизнес-плане есть

1. Идея проекта

2. Цели проекта

3. Краткий анализ конкурентов

Необходимо доработать:

1. Маркетинговую стратегию, составить план маркетинга

2. Финансовый план

3. Оценка рисков проекта и возможности их минимизации

возможно добавление доп. пунктов при необходимости

сфера деятельности тут http://стеныифасады.рф

11 лет назад
dkirsanov62
Дмитрий 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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