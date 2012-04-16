Доработать бизнес-план

Постоянная удаленная работа, частичная занятость (4-5 часов в день или меньше) Поддержка клиентов на сайте, работа оператора по файлам Эксель, Ворд, несложные расчеты покупок, доставки и др. задачи. Требования: 1) ответственность, дисциплинированность, усидчивость и упорство ...