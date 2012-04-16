Доработать бизнес-план

Постоянная удаленная работа, частичная занятость (4-5 часов в день или меньше) Поддержка клиентов на сайте, работа оператора по файлам Эксель, Ворд, несложные расчеты покупок, доставки и др. задачи. Требования: 1) ответственность, дисциплинированность, усидчивость и упорство ...
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В бизнес-плане есть
1. Идея проекта
2. Цели проекта
3. Краткий анализ конкурентов
Необходимо доработать:
1. Маркетинговую стратегию, составить план маркетинга
2. Финансовый план
3. Оценка рисков проекта и возможности их минимизации
возможно добавление доп. пунктов при необходимости
сфера деятельности тут http://стеныифасады.рф
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