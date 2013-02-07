Сотрудник службы поддержки с навыками бухгалтера

Ищем оценщика недвижимости (желательно Украина) для оценки квартир в Московском регионе. Опыт работы с отчетами Сбербанка, ВТБ24, ДельтаКредит. Осматриваем объекты мы сами. Работаем через Dropbox. Предоставляем базу данных по продажам. Обзвон аналогов обязателен, поэтому предпочтение соискателями, решившими вопрос ...
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Постоянная удаленная работа, частичная занятость (4-5 часов в день или меньше)
Поддержка клиентов на сайте, работа оператора по файлам Эксель, Ворд, несложные расчеты покупок, доставки и др. задачи.
Требования:
1) ответственность, дисциплинированность, усидчивость и упорство (любителям халявы просьба даже не беспокоить)
2) наличие компьютера, хорошего интернет-соединения, микрофона для разговора в скайп (обучение в таком режиме также)
3) свободное время и возможность работы в вечернее время в оговоренные дни, отсутствие долгих перерывов из-за чего-либо (кого-либо)
Желательно знание английского на уровне чтения.
Вакансия лучше всего подходит для людей с бухгалтерским базовым образованием
Оплата на старт — $1.25 за час плюс возможны премии-бонусы
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