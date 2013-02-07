Сотрудник службы поддержки с навыками бухгалтера

Финансовые услугиЗакрыт10 заявок274 просмотра
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Постоянная удаленная работа, частичная занятость (4-5 часов в день или меньше)

Поддержка клиентов на сайте, работа оператора по файлам Эксель, Ворд, несложные расчеты покупок, доставки и др. задачи.

Требования:

1) ответственность, дисциплинированность, усидчивость и упорство (любителям халявы просьба даже не беспокоить)

2) наличие компьютера, хорошего интернет-соединения, микрофона для разговора в скайп (обучение в таком режиме также)

3) свободное время и возможность работы в вечернее время в оговоренные дни, отсутствие долгих перерывов из-за чего-либо (кого-либо)

Желательно знание английского на уровне чтения.

Вакансия лучше всего подходит для людей с бухгалтерским базовым образованием

Оплата на старт — $1.25 за час плюс возможны премии-бонусы

11 лет назад
Tolich_VZ
Ярослав 
49 летСША
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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