Написать бизнес-план и плановую калькуляцию

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Финансовые услуги
Закрыт4 заявки252 просмотра

Требуется написать стандартный короткий бизнес-план (5-7 стр.) и на его основе составить плановую калькуляцию (сроки окупаемости и проч). Вводная информация (описание, цифры, прайсы, предварительные расчеты) есть.

12 лет назад
alexk83
46 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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