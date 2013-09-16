Аналитик фондовых рынков

Хотите писать аналитические материалы и получать за это деньги? Станьте независимым аналитиком команды tradimo! Кто может стать аналитиком?

Аналитиком tradimo может стать каждый, кто является экспертом в своей области и может предложить читателям оригинальные и интересные инвестиционные идеи и торговые решения.

Независимым аналитиком может быть только физическое лицо, ведь каждая статья является вашим личным трудом и участники сообщества должны знать своих героев!

Обязанности

· Регулярная публикация аналитических статей

· Анализ финансовой отчетности компаний

· Сравнительный анализ рынков и компаний

· Построение финансовых моделей (инвестиционных портфелей)

· Обсуждение своего мнения с участниками сообщества

· Комментарии для СМИ (другие онлайн проекты, радио, ТВ)

Требования

· Аналитический склад ума

· Знание российского или зарабужных фондовых рынков, его крупнейших эмитентов

· Знание стандартов бухгалтерской отчетности

· Опыт работы в банковской/инвестиционной сфере является преимуществом

· Опыт построения финансовых моделей является преимуществом

Условия

· Большое количество работы

· Достойный уровень оплаты труда

· График работы гибкий, по предварительной договорённости

· Оплачиваем качество и результат

· Ценим талантливых и ответственных людей

Тип занятости

· Удалённая работа, с возможностью переезда в один из офисов tradimo в Гамбурге или Гибралтаре

· Выплата гонораров аналитикам производится в начале каждого месяца