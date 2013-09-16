Аналитик фондовых рынков

Нужно составить бизнес план на производство детской игрушки для 1 человека, предпринимателя. детские кубики деревянные с бумажными наклейками букв
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Хотите писать аналитические материалы и получать за это деньги? Станьте независимым аналитиком команды tradimo! Кто может стать аналитиком?
Аналитиком tradimo может стать каждый, кто является экспертом в своей области и может предложить читателям оригинальные и интересные инвестиционные идеи и торговые решения.
Независимым аналитиком может быть только физическое лицо, ведь каждая статья является вашим личным трудом и участники сообщества должны знать своих героев!
Обязанности
· Регулярная публикация аналитических статей
· Анализ финансовой отчетности компаний
· Сравнительный анализ рынков и компаний
· Построение финансовых моделей (инвестиционных портфелей)
· Обсуждение своего мнения с участниками сообщества
· Комментарии для СМИ (другие онлайн проекты, радио, ТВ)
Требования
· Аналитический склад ума
· Знание российского или зарабужных фондовых рынков, его крупнейших эмитентов
· Знание стандартов бухгалтерской отчетности
· Опыт работы в банковской/инвестиционной сфере является преимуществом
· Опыт построения финансовых моделей является преимуществом
Условия
· Большое количество работы
· Достойный уровень оплаты труда
· График работы гибкий, по предварительной договорённости
· Оплачиваем качество и результат
· Ценим талантливых и ответственных людей
Тип занятости
· Удалённая работа, с возможностью переезда в один из офисов tradimo в Гамбурге или Гибралтаре
· Выплата гонораров аналитикам производится в начале каждого месяца
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