Прикрутить форум рнрвв3 к WP

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки122 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо прикрутить форум рнрвв3 к сайту на вордпресее

10 лет назад
belov-bs
Сергей 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад