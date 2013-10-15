Правка шаблона под Wordpress 3.5

Нужен информационный сайт, с 6 разделами(тарифы, подключение, контакты, etc). Плюс разработать логотип.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо внести несколько изменений в шаблон WordPress. Возможно, потребуется установка и настройка плагина. Детально в приложении.
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