Правка шаблона под Wordpress 3.5

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка157 просмотров
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Необходимо внести несколько изменений в шаблон WordPress. Возможно, потребуется установка и настройка плагина. Детально в приложении.

WordPress
10 лет назад
Zigfrid-N
Павел 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
stepanko
Степан 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 дней назад
10 лет назад
$40
2 дня
Степан отработал отлично, качество работы на уровне, всё сделано точно в срок. Рекомендую Степана! Хороший, грамотный и ответственный исполнитель.
ТЗ понятно, оплата без проблем. Рекомендую к сотрудничеству!