Залатать дыру в DLE

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок215 просмотров
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Добрый вечер!

Кто-то постоянно ломает сайт и загружает в статьи разные стебные картинки.

Необходимо помочь найти дыру и залатать.

Жду ваши предложения!

Сайт: http://restrukt-logistic.ru/

10 лет назад
Puxa
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
web_helper
Алексей 
35 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-3)
10 лет назад
$20
7 дней
Работу выполнил отлично! В течении нескольких дней отбивал атаки. А затем совсем обезопасил сайт от взлома. Спасибо!
Понятное задание, доступно объяснили, что и как нужно. Без задержек в оплате. Рад сотрудничеству! Рекомендую!