Залатать дыру в DLE

http://traveler.dealyad2.co.il/ на главной добавить лого и кнопки подробное тз в презентации прикрепленной это респонсивный шаблон нужно, что бы потом все так же и работало.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер!
Кто-то постоянно ломает сайт и загружает в статьи разные стебные картинки.
Необходимо помочь найти дыру и залатать.
Жду ваши предложения!
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