Создание сайта - продажа электроники

Системы управления (CMS)Завершен22 заявки337 просмотров
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Нужно создать сайт по функционалу и дизайну схожему с apple-house(точка)ru - сайт по продаже техники apple

Функционал - каталог + возможность заказа с сайта + добавление платежных систем

Бюджет небольшой - пойдет шаблонный дизайн подогнанный под наши условия

Все вопросы и замечания можете писать прямо здесь проект закрыт от просмотров

10 лет назад
pauto1
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Igor_Br
Игорь 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$120
5 дней
Молодец - оперативно справился с поставленной задачей - рекомендую
Все прошло отлично. Были трудности, но мы их преодолели.