Установка партнерки профитраф.Переделка скрипта.

Есть сайт написанный на чистом php.На сайте установлена файловая партнерка от www.loadpays.com Требуеться установить вторую партнерку от www.profitraf.ru и доработать скрипт в которомсейчас значение 0 -файлы закачиваются бесплатно, при значение 1 -фалйы закачиваются через www.loadpays.com доработать так чтобы при значение 3- файлы будут закачиваться через www.profitraf.ru