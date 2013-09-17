Формирование автоматического отчета в Я. Метрике

Необходимо при запросе в Яндекс Метрике формировать нужный по форме отчет по статистике сайта. В нем 4 блока: 1. отчет по типу источника трафика, 2. отчет по поисковому запросу, 3. отчет по региону, 4. отчет по домену . Отчет формируется раз в месяц.

На самом деле, я не совсем представляю, как именно должно это работать. Если вы сможете по моим объяснениям, сказать делаете ли Вы такое или нет, то будет замечательно)

Нам нужен скрипт, который позволяет брать данные с Яндекс Метрике и создавать отдельный файл по каждому сайту. Желательно в формате exel или pdf. Который потом мы можем отправлять отдельно. Также нужен совет как им лучше управлять, то есть нужна привязка к сайту скрипта, или же отдельная программа. Как можно туда заходить? Нужно чтобы легко можно было добавлять сайт и удалять из формирования отчета. Есть ли сейчас примеры такого использования?

В общем, я плохо себе представляю технологию.