Разработчик .NET, ASP.NET (C#)

Для постоянной удаленной работы требуется разработчик на .NET, ASP.NET (C#)

Обязанности:

разработка и поддержка web порталов, работа над внутренней автоматизацией, интеграция с партнёрами.

Требования:

опыт работы с C# и .NET Framework 3.5 и 4.0 от двух лет

участие в успешных проектах на ASP.NET WebForms с применением js, jQuery

опыт создания веб-сервисов с использованием WCF

знание основ рел. баз данных, T-SQL, опыт работы с SQL Server 2008

понимание принципов работы с SVN

знание английского на уровне чтения технической документации

опыт работы от двух лет