Предлагаю поучаствовать в разработке/доработке проекта сайта бесплатных объявлений http://clck.ru/1IhDd в команде из нескольких человек. Проект не с нуля, уже более года активно развивается. от вас требуются знания и практика в Codeigniter+Kohana+PostgreSQL. Владение Git ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно оперативно заменить несколько картинок на сайте без cms. Просьба указывать сроки и сумму.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $15
Здравствуйте. Если просканировать все страницы форума на движке Dle Forum, то можно обнаружить дубли страниц С слешем на конце и Без слеша на конце., пример: _site.ru/forum/topic_1594/ _site.ru/forum/topic_1594 Требуется человек, который исправит движок, чтобы существовали УРЛ только со слешем на ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $170
Необходимо сделать форму регистрации на сайте и подписку на рассылку в одном флаконе. То есть одна форма ввода контактных данных выполняет: 1) регистрацию пользователя на сайте (с учетом реф ссылки пригласителя) в отдельную БД; 2) подписку на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Ищу опытного php программиста в команду интернет стартапа. Удаленка. Оплата по проектно или по часам (обсуждаемо). Не CMS, разработка с нуля. Требования * Отличное знание php5, jquery + понимание html верстки. * Аккуратный и хорошо документированный код. * Понимание ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Чем предстоит заниматься: - верстать страницы по дизайн-макетам; - собирать сайты на CMS (преимущественно DRUPAL); - писать небольшие скрипты для серверной части - эпизодически работать над задачами поддержки сайтов: дорабатывать функционал и т. д. Условия: 40-часовая рабочая неделя, из них часов ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Робот проверки уже есть, он проверяет, наличие материала по адресу URL, наличие ссылок, не закрыты ли ссылки тегами, в случае нарушения ставит на статью статус 6 в базе данных. Необходимо дополнить робот на проверку индексации в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Срочно нужен спец под MODx для постоянного сотрудничества. Очень много работы. Бюджет всегда обговариваем. Кодинг и верстка, каталоги и интернет-магазины. Предпочтение профессиональным фрилансерам (для кого фриланс основная работа).Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно дописать парсер для вывода данных в файл (csv/xml), остальное все есть. Образец как должно быть - в архиве. Просьба писать реальные цены и сроки.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо соделать сайт или переделать существующий по тз Дизайн не интересут, но желательно предложить какие нибудь шаблоны, что бы в красках представление було что может получится. В приложении тз - карты страниц Платформа не важна. существующий сайт на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Задача стоит довольно простая: надо наисать скриптик который умеет а) собирать товары с сайта sweetbaysupermarket.com/custserv/store_detail.jsp?viewStoreId=20828 б) иметь простенькую панель, на которой администратор указывает наценку (30 центов скажем за кило/штуку...) в) засовывает все товары в opencart. Категории немного ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад