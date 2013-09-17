Веб-разработчик в студию

Предлагаю поучаствовать в разработке/доработке проекта сайта бесплатных объявлений http://clck.ru/1IhDd в команде из нескольких человек. Проект не с нуля, уже более года активно развивается. от вас требуются знания и практика в Codeigniter+Kohana+PostgreSQL. Владение Git ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Чем предстоит заниматься:
- верстать страницы по дизайн-макетам;
- собирать сайты на CMS (преимущественно DRUPAL);
- писать небольшие скрипты для серверной части
- эпизодически работать над задачами поддержки сайтов: дорабатывать функционал и т. д.
Условия:
40-часовая рабочая неделя, из них часов 30 в рабочее время график гибкий, но предварительно согласовывается, пропадать без объяснений нельзя.
Подходящий претендент:
- уверенно владеет HTML и CSS, верстает кроссбраузерно, семантично, валидно;
- обладает знаниями Javascript и фреймворков на его основе (в частности, jQuery);
- базово владеет технологиями для программирования серверной части (PHP, MySQL);
- имеет опыт сборки сайтов на CMS DRUPAL (view, cck, ubercart);
- проработал на аналогичной должности в веб-студии не менее года;
- может продемонстрировать свое портфолио, содержащее не менее 3-х работ;
- выражает свои мысли четко и грамотно;
Идеальный претендент:
- Глубоко работал с Drupal и может показать свои наработки
Уровень компенсации:
Испытательный срок и обучение — $700/мес
дальше $750 + премии по проектам (в сумме $1000-$1200)
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