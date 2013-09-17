Веб-разработчик в студию

Чем предстоит заниматься:

- верстать страницы по дизайн-макетам;

- собирать сайты на CMS (преимущественно DRUPAL);

- писать небольшие скрипты для серверной части

- эпизодически работать над задачами поддержки сайтов: дорабатывать функционал и т. д.

Условия:

40-часовая рабочая неделя, из них часов 30 в рабочее время график гибкий, но предварительно согласовывается, пропадать без объяснений нельзя.

Подходящий претендент:

- уверенно владеет HTML и CSS, верстает кроссбраузерно, семантично, валидно;

- обладает знаниями Javascript и фреймворков на его основе (в частности, jQuery);

- базово владеет технологиями для программирования серверной части (PHP, MySQL);

- имеет опыт сборки сайтов на CMS DRUPAL (view, cck, ubercart);

- проработал на аналогичной должности в веб-студии не менее года;

- может продемонстрировать свое портфолио, содержащее не менее 3-х работ;

- выражает свои мысли четко и грамотно;

Идеальный претендент:

- Глубоко работал с Drupal и может показать свои наработки

Уровень компенсации:

Испытательный срок и обучение — $700/мес

дальше $750 + премии по проектам (в сумме $1000-$1200)