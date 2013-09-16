Комопонент для Joomla - управление пакетами.

Нужно сделать компонент для Joomla 2.5 (если будет совместимость с 3.х - вообще отлично).

Основные задачи - управление "пакетами": назначение их пользователям, приостановка, задание их свойств, ввод информации об оплате и т.п.

Более подробное ТЗ и ответы на вопросы в личке.

У вас должен быть опыт создания расширений для Joomla.