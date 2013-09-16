Авторизация на сайте joomla c API

Требуется модернизация сайта, написанного с нуля, не на движке. К сайту имеется админка, доступ к ней в документе. У сайта ssh-доступ будет предоставлен после. Сначала выполняется ТЗ#1.docx, затем будет еще ТЗ#2.docx и онлайн-чат. ТЗ#1.docx - желательно сделать к ...