Оплата с сайта картой (эквайринг)

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка150 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима помощь в настройке эквайринга на сайте.

Рекомендации по настройке и весь материал от банка имеется.

Рек-ции можно посмотреть по ссылке https://docs.google.com/document/d/18X9gHt3u25sF-LYCM5aOtqESCbaST_T7okF56VfXWo4/edit?usp=sharing

Жду ответа по ориентировочным срокам и ценам.

Бюджет может быть увеличен.

10 лет назад
yadrew
Андрю 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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