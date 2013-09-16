Оплата с сайта картой (эквайринг)

Для сайта http://www.budnik.ua/ Разработать калькулятор строительства по типу http://cottages-stroy.ru/kalkulyator-stroitelstva-doma. Параметры чуть поменяем, суть остается та же. Необходимо будет разработать дизайн под сайт. На калькулятор параметры будут такие же, только цифры поменяем. Нужна стоимость и сроки. Так же ...