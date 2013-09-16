Скрипт калькулятора стоимости продвижения

Задача №1: перенести сайт с Joomla 1.5 на 2.5 и прикрутить к нему новый шаблон. С Вас: цена и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. форма, в которую вводится
- адрес сайта
- список ключевых слов.
2. Скрипт получает данные с API-сервиса стоимости запросов - например api.webeffector.ru или другой (предложите), статистики wordstat
3. Корректирует на поправочные коэффициенты и отображает информацию по частям с ajax (т.к. ответ может занимать время)
Опционально - кеширование запросов
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