Парсер ВКонтакте

Надо написать парсер (PHP, python, ruby) записей и комментариев со стены групп и сохранять их в базу данных. Суть получать новые записи и новые комментарии.

1. Список адресов групп храниться в текстовом файле, каждый адрес с новой строки. Количество групп 5000-10000, парсер будит запускаться один раз в 30-60 минут.

2. В базе хранить две таблицы:

a. Записи

i. id группы(брать со страницы),

ii. название группы,

iii. id записи (брать со страницы),

iv. содержимое записи,

v. дата и время создания записи (брать со страницы),

vi. ссылка на запись

b. Комментарии (Поиск новых комментариев ведется по N последним записям)

i. id комментария (брать со страницы),

ii. id записи,

iii. содержимое комментария,

iv. дата и время создания комментария (брать со страницы),

v. ссылка на комментарий.

3. Перед записью в БД записи или комментария проверять по id наличие их в БД, и если нет, то записывать.

Указывать цену и сроки. Без конкретной цены и сроков предложение не рассматриваются.