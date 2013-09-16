Php-программист

Требуется модернизация сайта, написанного с нуля, не на движке.

К сайту имеется админка, доступ к ней в документе. У сайта ssh-доступ будет предоставлен после.

Сначала выполняется ТЗ#1.docx, затем будет еще ТЗ#2.docx и онлайн-чат.

ТЗ#1.docx - желательно сделать к 17 сентября. Тем самым Вы покажете качество работы.

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