Скрипт защиты сайта от нерадивого заказчика

Нужен скрипт который можно залить в папку с joomla и чтобы тот смог считывать данные из файла configuration.php

При вызове его из адресной строки по паролю и логину.

Он должен показывать (дублировать) файл конфига при запросе специальной ссылкой