Надо написать парсер (PHP, python, ruby) записей и комментариев со стены групп и сохранять их в базу данных. Суть получать новые записи и новые комментарии. 1. Список адресов групп храниться в текстовом файле, каждый адрес с новой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен Скрипт размещения объявления на авито (РНР)
1. авторизации на сайте avito.ru
2. Размещение объявления от залогиненного акка.
Объявление: Текст, цена, картинка, категория товара(взять любую из раздела женская одежда, и размер тоже любой).
Язык программирования исключительно РНР.
Пишите цену и сроки.
Бюджет обсуждаем.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно реализовать для DLE: К примеру: Есть txt файл, в котором находится 100 ссылок в формате: ссылка Нужно брать одну строчку из этого файла и по порядку выводить ссылки на страницах сайта. Вывод в категориях, под.категориях, стат.страницах, новостях. Если ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
нужно сделать, чтобы вложенные в папку страницы сортировались не по id документа, а по алфавиту то есть сейчас используется сниппет ditto, который выводит все вложенные страницы, сортируя их по дате создания, а нужно сделать по алфавиту цена ...Закрыт10 лет назад
- $100
есть сайт на joomla 3 нужно настроить авторизацию\регистрацию на сайте через API soundcloud.com для каждого должен создаваться юзер в cms, у юзера должен быть личный кабинет возможно для этого нужна установка компонента социальной сетиЗакрыт10 лет назад
- $50
1. форма, в которую вводится - адрес сайта - список ключевых слов. 2. Скрипт получает данные с API-сервиса стоимости запросов - например api.webeffector.ru или другой (предложите), статистики wordstat 3. Корректирует на поправочные коэффициенты и отображает информацию по ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется модернизация сайта, написанного с нуля, не на движке. К сайту имеется админка, доступ к ней в документе. У сайта ssh-доступ будет предоставлен после. Сначала выполняется ТЗ#1.docx, затем будет еще ТЗ#2.docx и онлайн-чат. ТЗ#1.docx - желательно сделать к ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Задача №1: перенести сайт с Joomla 1.5 на 2.5 и прикрутить к нему новый шаблон. С Вас: цена и срокиВеб-программирование11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходима помощь в настройке эквайринга на сайте. Рекомендации по настройке и весь материал от банка имеется. Рек-ции можно посмотреть по ссылке https://docs.google.com/document/d/18X9gHt3u25sF-LYCM5aOtqESCbaST_T7okF56VfXWo4/edit?usp=sharing Жду ответа по ориентировочным срокам и ценам. Бюджет может быть увеличен.Закрыт10 лет назад
- $3200
1. Возможность работать в EST 2. Хороший разговорный английский 3. Загрузка 40 часов в неделю Работа в команде профессионалов. Занятость постоянная. Перспективы роста. Сложные задачи. Обязательно строгое исполнение оговоренного сроков и бюджета. Требуются навыки составления ТЗ. Нужны ежедневные отчеты о ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Работа с curl. Доделать скрипт. Осуществлять перевод с моего кошелька на другой через curl php. Авторизация на сайте работает, а вот перевод средств нет, выдает ошибку от сервера киви "При выполнении операции произошла ошибка".Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад