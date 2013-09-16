Доработка модуля RSForm (Joomla 2.5)

Необходимо настроить вывод сообщения Благодарности из модуля в модальном окне, модальное окно естественно должно закрываться. После сделать инструкцию или патч (по замене файлов), позволяющий внедрить данную настройку и на других сайтах (аналогичных предыдущему).

Технические данные: CMS Joomla 2.5.14, конструктор форм - RSForm! Pro 1.3.0, модуль выводящий формы RSForm! Pro Modulele.

Пишите цены и сроки, а ещё лучше сразу сбрасывайте контактные данные в ЛС. Приветствуется возможность оперативного решения данной задачи.