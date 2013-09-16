Доработка/развитие сайта

Предлагаю поучаствовать в разработке/доработке проекта сайта бесплатных объявлений http://clck.ru/1IhDd в команде из нескольких человек.

Проект не с нуля, уже более года активно развивается.

от вас требуются знания и практика в Codeigniter+Kohana+PostgreSQL. Владение Git

По началу оплата почасовая. В дальнейшем можно перейти на фуллтайм если будет обоюдное взаимопонимание :)

формат работы обычно такой: краткое ТЗ, и консультирование и взаимодействие по ходу работы. Пока почасовая оплата то время для работы можете выбирать самостоятельно, будем плясать от задач. Задач очень много.

Наша компания лидер в своем регионе – популярная газета бесплатных Объявлений. Гарантированная оплата.