Доработка/развитие сайта

Здравствуйте. Если просканировать все страницы форума на движке Dle Forum, то можно обнаружить дубли страниц С слешем на конце и Без слеша на конце., пример: _site.ru/forum/topic_1594/ _site.ru/forum/topic_1594 Требуется человек, который исправит движок, чтобы существовали УРЛ только со слешем на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предлагаю поучаствовать в разработке/доработке проекта сайта бесплатных объявлений http://clck.ru/1IhDd в команде из нескольких человек.
Проект не с нуля, уже более года активно развивается.
от вас требуются знания и практика в Codeigniter+Kohana+PostgreSQL. Владение Git
По началу оплата почасовая. В дальнейшем можно перейти на фуллтайм если будет обоюдное взаимопонимание :)
формат работы обычно такой: краткое ТЗ, и консультирование и взаимодействие по ходу работы. Пока почасовая оплата то время для работы можете выбирать самостоятельно, будем плясать от задач. Задач очень много.
Наша компания лидер в своем регионе – популярная газета бесплатных Объявлений. Гарантированная оплата.
- Похожие заказы
- $15Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно дописать парсер для вывода данных в файл (csv/xml), остальное все есть. Образец как должно быть - в архиве. Просьба писать реальные цены и сроки.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо соделать сайт или переделать существующий по тз Дизайн не интересут, но желательно предложить какие нибудь шаблоны, что бы в красках представление було что может получится. В приложении тз - карты страниц Платформа не важна. существующий сайт на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Задача стоит довольно простая: надо наисать скриптик который умеет а) собирать товары с сайта sweetbaysupermarket.com/custserv/store_detail.jsp?viewStoreId=20828 б) иметь простенькую панель, на которой администратор указывает наценку (30 центов скажем за кило/штуку...) в) засовывает все товары в opencart. Категории немного ...Завершен10 лет назад
Нужен Скрипт размещения объявления на авито (РНР) 1. авторизации на сайте avito.ru 2. Размещение объявления от залогиненного акка. Объявление: Текст, цена, картинка, категория товара(взять любую из раздела женская одежда, и размер тоже любой). Язык программирования исключительно РНР. Пишите цену и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо настроить вывод сообщения Благодарности из модуля в модальном окне, модальное окно естественно должно закрываться. После сделать инструкцию или патч (по замене файлов), позволяющий внедрить данную настройку и на других сайтах (аналогичных предыдущему). Технические данные: CMS ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
На входе скрипта-парсера список фраз из файла или MySQL пример: Моргунов,_Евгений_Александрович Вицин,_Георгий_Михайлович Никулин,_Юрий_Владимирович смотрим браузером к примеру ru.wikipedia.org/wiki/Арканов_Аркадий на разных запросах wiki выдаёт информацию блоками, котрые могут присутствовать, могут нет например: Биография, Личная жизнь, Творчество, бла-бла на выходе требуется спарсить выдачу ...Завершен10 лет назад
Нужно сделать компонент для Joomla 2.5 (если будет совместимость с 3.х - вообще отлично). Основные задачи - управление "пакетами": назначение их пользователям, приостановка, задание их свойств, ввод информации об оплате и т.п. Более подробное ТЗ и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Техзадание на англ. в приложении. Необходимо учитывать, что при этом уже существует такой плагин как: http://www.woothemes.com/woosidebars/Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Скрипт защиты сайта от нерадивого заказчика Нужен скрипт который можно залить в папку с joomla и чтобы тот смог считывать данные из файла configuration.php При вызове его из адресной строки по паролю и логину. Он должен показывать (дублировать) ...Завершен10 лет назад