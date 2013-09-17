Дополнить задачи робота на YII

Робот проверки уже есть, он проверяет, наличие материала по адресу URL, наличие ссылок, не закрыты ли ссылки тегами, в случае нарушения ставит на статью статус 6 в базе данных.

Необходимо дополнить робот на проверку индексации в яндексе.

1. При вновь размещенной статье при неиндесации статьи в течении 30 дней статье присвоить статус 7

2. При вновь размещенной статье при неиндесации статьи в течении 90 дней статье присвоить статус 8

3. Статья выпала из индекса присвоить статус 9

4. Статья выпала из индекса, не в индексе в течении 30 дней присвоить статус 8

5. Статья не найдена присвоить статус 10

6. Статья не найдена и ее нет в течении 10 дней присвоить статус 8

Робот проверяет статьи со статусами 3, 6, 7, 9, 10

Опыт работы с репозитарием bitbucket.org/