Парсер контента

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написать парсер контента для wordpress, на сайте используется тема (classipress) http://www.appthemes.com/themes/classipress/ , сайт донор http://www.rabota.md/ Парсить надо актуальные вакансии (только новые) раскладывая по категориям. Жду Ваших предложений по интеграции, желательно с примерами, цены и сроки.

Пример сайта куда парсить http://lucru.dir.md/

10 лет назад
artstudio_info
Артем Карауш 
45 летМолдова
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • PHP-разработчик

    $1500

    Ищем начинающего толкового разработчика на PHP для работы над интересным проектом в области страхования. Требования: Знание PHP5 (5.3), HTML, CSS, JS, MySQL (верстать не надо, но надо знать базу) Знание ООП Знакомство с какими-либо JS и PHP framework' ами ...

    PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Слетел сайт, надо поднять СМS KOOBI 4

    $50

    некоммерческий сайт dancecollegeclub.ru движек KOOBI версия 4 сначала перестала работать система визуального написания постов, потом сохраняться сами посты, теперь сайт вообще не поднимается. видимо ошибка скриптов. задача - поднять и отстроить работу . дам ftp оплата только по факту. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать интеграцию с smartresponder через API

    $170

    Необходимо сделать форму регистрации на сайте и подписку на рассылку в одном флаконе. То есть одна форма ввода контактных данных выполняет: 1) регистрацию пользователя на сайте (с учетом реф ссылки пригласителя) в отдельную БД; 2) подписку на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Ищем опытного php-разработчика

    Ищу опытного php программиста в команду интернет стартапа. Удаленка. Оплата по проектно или по часам (обсуждаемо). Не CMS, разработка с нуля. Требования * Отличное знание php5, jquery + понимание html верстки. * Аккуратный и хорошо документированный код. * Понимание ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Веб-разработчик в студию

    $1000

    Чем предстоит заниматься: - верстать страницы по дизайн-макетам; - собирать сайты на CMS (преимущественно DRUPAL); - писать небольшие скрипты для серверной части - эпизодически работать над задачами поддержки сайтов: дорабатывать функционал и т. д. Условия: 40-часовая рабочая неделя, из них часов ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дополнить задачи робота на YII

    Робот проверки уже есть, он проверяет, наличие материала по адресу URL, наличие ссылок, не закрыты ли ссылки тегами, в случае нарушения ставит на статью статус 6 в базе данных. Необходимо дополнить робот на проверку индексации в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Срочно нужен спец под MODx (верстка + программинг)

    Срочно нужен спец под MODx для постоянного сотрудничества. Очень много работы. Бюджет всегда обговариваем. Кодинг и верстка, каталоги и интернет-магазины. Предпочтение профессиональным фрилансерам (для кого фриланс основная работа).

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад