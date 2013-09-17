PHP-разработчик

Ищем начинающего толкового разработчика на PHP для работы над интересным проектом в области страхования.

Требования:

Знание PHP5 (5.3), HTML, CSS, JS, MySQL (верстать не надо, но надо знать базу)

Знание ООП

Знакомство с какими-либо JS и PHP framework' ами (Backbone.js, jQuery, Yii/Kohana)

Желательно:

Опыт работы с CMS Bitrix

Дополнительно:

Необходимо постоянно быть на связи, работать в более-менее четком графике (чтобы было понятно, когда работа ведется и можно рассчитывать на результаты, а когда — нет)

График работы обсуждаем

Зарплата: 30–50 000 руб

Начнем работать позадачно и, как только поймем что нравимся друг другу, перейдем на постоянную ставку.