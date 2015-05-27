Добавить пару страниц на сайт

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$100
Веб-программированиеЗавершен8 заявок153 просмотра
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Добрый день. Необходимо добавить страницы на сайт:

1. Услуги

2. Онлайн-заявка

3. Контакты.

Дизайн примитивный.

10 лет назад
tw1m
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
iLEVEL
Иван 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$70
2 дня
Сотрудничали давно. Все согласно оговоренным условиям.
Всё было хорошо. Рекомендую!
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