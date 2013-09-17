1. обновить 3 сайта друпала до актуальных версий (тему не трогаем) 2. проверить безопасность и работоспособность сайтов 3. добавить систему оплаты payu https://github.com/PayUUA/Universal-button (как кнопку) 4. добавить модуль поиска билетов http://www.argest.com.ua/t2t_forms_drupal/ в левой колонке сайтов 5. проверить работу формы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется установить и настроить Робокассу на сайте, движок drupal 6
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