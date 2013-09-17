Разобраться с корзиной. Сайт на Joomla

Добрый день, коллеги Перестал работать сайт, который работает на Joomla. В этом движке не разбираюсь, нужна помощь в решении этой небольшой проблемы. Кто понимает в чем проблема, пожалуйста, напишите цену и срок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Существует сайт luxeboots.ru
Не работает добавление товара в корзину. Проверял на боьшинстве браузеров.
На мобильном Safari всё работает хорошо. Необходимо разобраться.
CMS - Joomla
Результат нужен сегодня.
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